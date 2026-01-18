Pd Sicilia Barbagallo attacca | Schifani parla di momento magico mentre l’Isola è ultima su tutto

Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha espresso critiche nei confronti del presidente della Regione Renato Schifani e del ministro Antonio Tajani, evidenziando la situazione difficile dell’isola. Durante un evento a Caltagirone, Barbagallo ha sottolineato l’importanza dell’unità del fronte progressista per affrontare le sfide attuali, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per migliorare la condizione della Sicilia.

Attacco frontale al governo regionale e richiamo all’unità del fronte progressista. Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo oggi a Caltagirone alla due giorni del centro studi “Ti amo Sicilia”, ha duramente criticato il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Antonio Tajani. «Tajani e Schifani, che coppia. Se per il primo il diritto internazionale esiste ma fino a un certo punto, è ovvio che per Schifani la questione morale in Sicilia non esista proprio. E infatti per lui la Sicilia starebbe vivendo un momento magico», ha affermato Barbagallo. «Peccato che la sua giunta e la sua maggioranza abbiano un indagato al giorno, mentre la corruzione dilaga, la sanità affonda e tutti gli indici di riferimento vedono la Sicilia fanalino di coda». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Durante la festa del Pd a Catania, Barbagallo ha sottolineato l'importanza della questione morale come sfida cruciale per il centrodestra siciliano e il governo Schifani, evidenziando la necessità di affrontare con determinazione le recenti criticità che hanno segnato la politica locale.

