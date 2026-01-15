Dopo la sentenza di proscioglimento, Chiara Ferragni ha condiviso un messaggio su Instagram, sottolineando di aver pagato e chiesto scusa. La influencer non celebra una vittoria, ma preferisce considerare questa giornata come la conclusione di un capitolo, mantenendo un tono di rispetto e riflessione. La sua comunicazione si inserisce in un momento di confronto e di chiarimento pubblico.

Milano, 15 gennaio 2026 – Il giorno dopo la sentenza di proscioglimento, Chiara Ferragni ha scelto di parlare tramite un post sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per raccontare quello che ha vissuto negli ultimi due anni ma, soprattutto, per evitare ulteriore chiacchiericcio intorno alla decisione del giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che non ha riconosciuto il reato di truffa aggravata in relazione alla presunta pubblicità ingannevole sui social per quanto riguarda il “Pandoro gate”. Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro gate: “Avevo fiducia nella giustizia” “Ho pagato, ho corretto, ho chiesto scusa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Ho pagato e chiesto scusa. Oggi non festeggio una vittoria, chiudo un capitolo”

Leggi anche: Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il processo: «Ho pagato, ho chiesto scusa e ora vado avanti»

Leggi anche: Chiara Ferragni, lo sfogo e la confessione dopo la sentenza: «Perché vale ancora di più di un’assoluzione, ma non festeggio una vittoria»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiara Ferragni: Sono stata molto ingenua, sono umana anch'io. Sono scoppiata a piangere alla sentenza; Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia.

Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno” - In un’intervista affida uno sfogo durissimo sull’ex marito: “Ho sofferto tantissimo, se ne è andato quando ... fanpage.it