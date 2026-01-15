Chiara Ferragni dopo la sentenza | Ho pagato e chiesto scusa Oggi non festeggio una vittoria chiudo un capitolo
Dopo la sentenza di proscioglimento, Chiara Ferragni ha condiviso un messaggio su Instagram, sottolineando di aver pagato e chiesto scusa. La influencer non celebra una vittoria, ma preferisce considerare questa giornata come la conclusione di un capitolo, mantenendo un tono di rispetto e riflessione. La sua comunicazione si inserisce in un momento di confronto e di chiarimento pubblico.
Milano, 15 gennaio 2026 – Il giorno dopo la sentenza di proscioglimento, Chiara Ferragni ha scelto di parlare tramite un post sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per raccontare quello che ha vissuto negli ultimi due anni ma, soprattutto, per evitare ulteriore chiacchiericcio intorno alla decisione del giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che non ha riconosciuto il reato di truffa aggravata in relazione alla presunta pubblicità ingannevole sui social per quanto riguarda il “Pandoro gate”. Chiara Ferragni prosciolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro gate: “Avevo fiducia nella giustizia” “Ho pagato, ho corretto, ho chiesto scusa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
