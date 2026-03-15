Reuters ha rivelato l’identità di Banksy, l’artista noto per i suoi graffiti controversi e riconoscibili in molte città del mondo. La notizia si basa su fonti che affermano di aver identificato il volto e il nome dietro lo pseudonimo. Finora, l’artista ha mantenuto il silenzio sulla propria identità, rimanendo anonimo per decenni. La scoperta ha attirato l’attenzione di media e appassionati di street art.

Il velo di anonimato che ha protetto per decenni l’identità di Banksy potrebbe essere finalmente caduto. Reuters ha pubblicato un’inchiesta monumentale che rivendica di aver scoperto il volto e il nome reale dell’artista di strada più celebre e sfuggente del pianeta: si tratterebbe di Robin Gunningham, nativo di Bristol, che avrebbe successivamente cambiato il proprio nome in David Jones. L’indagine, intitolata In Search of Banksy e firmata dai giornalisti Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison, rappresenta il culmine di mesi di ricerche sul campo, analisi documentali e interviste. Un lavoro che ha portato i reporter dall’Ucraina devastata dalla guerra fino agli archivi giudiziari di New York, passando per i vicoli di Bristol dove tutto ebbe inizio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Reuters svela l’identità di Banksy: ecco chi si nasconde dietro i graffiti più famosi al mondo

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