Ballando con le Stelle 2026 | Milly Apre a Pretelli

Il 25 marzo 2026, Milly Carlucci è intervenuta in diretta televisiva a “La Vita in Diretta”, dove ha confermato l’appuntamento con Pierpaolo Pretelli per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Durante l’intervista, il conduttore Alberto Matano ha avanzato la proposta per il partecipante, e Carlucci ha risposto che si sono dati appuntamento. La trasmissione è prevista per il 2026.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Milly Carlucci, ospite a “La Vita in Diretta” il 25 marzo 2026, riceve la proposta di Alberto Matano per Pierpaolo Pretelli a Ballando con le Stelle 2026. “Verrebbe a piedi, la regola reality è prescritta”, scherza Matano. Carlucci, impegnata con Canzonissima fino ad aprile, temporeggia: “Riprendiamo colloqui a maggio. Ci siamo già dati appuntamento”. Sfida Matano: “Vieni a cantare da noi o ballare, do ut des!”. Novità: dopo 20 edizioni, Ballando lascia l’Auditorium Foro Italico per studi Rai Saxa Rubra, con sale prove e camerini moderni. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ballando con le Stelle 2026: Milly Apre a Pretelli Articoli correlati Pierpaolo Pretelli, Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi... Leggi anche: Pier Paolo Pretelli, Milly Carlucci lo adocchia per Ballando con le stelle Una selezione di notizie su Milly Apre Temi più discussi: Canzonissima, il ritorno di Milly Carlucci dopo Ballando con le Stelle: la sfida ad Amici di Maria De Filippi; Milly Carlucci e la nuova Canzonissima: Una scommessa. Sanremo a una donna? L'importante è che ci siano le competenze. Lucarelli al Gf Vip? Non è chiusa in un sarcofago; Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà a Canzonissima con Milly Carlucci; Milly Carlucci rompe il silenzio sulla presenza di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Ballando con le Stelle 2026, nel cast: arriva Pierpaolo Pretelli?Ballando con le Stelle 2026 apre ai casting: Milly Carlucci pronta ai colloqui da maggio. Pierpaolo Pretelli tra i possibili concorrenti. quilink.it Pierpaolo Pretelli nel cast di Ballando con le Stelle 2026? | Milly Carlucci spiazza: Appuntamento fissatoBallando con le Stelle 2026, Milly Carlucci apre a Pierpaolo Pretelli: Appuntamento già fissato, cosa succede davvero. ilsussidiario.net Accademia Molly Bloom. . Dal 15 aprile, a Milano, l’Accademia Molly Bloom apre una nuova edizione di Costruire un romanzo: un percorso di 14 mesi pensato per accompagnare ogni partecipante dall’incipit fino alla presentazione del proprio romanzo agli e - facebook.com facebook