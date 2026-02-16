Montelparo celebra Polonara | la cittadinanza onoraria al campione di basket legato alle radici familiari
Montelparo ha deciso di consegnare la cittadinanza onoraria ad Achille Polonara dopo aver scoperto che il campione di basket ha visitato il paese lo scorso anno, portando con sé la famiglia e condividendo momenti con gli abitanti locali.
Montelparo Onora le Radici: Achille Polonara Cittadino d’Onore. Montelparo, nelle Marche, ha conferito oggi la cittadinanza onoraria al cestista Achille Polonara, un riconoscimento alle sue origini e al legame mai interrotto con il paese dei suoi nonni. La cerimonia, svoltasi il 15 febbraio 2026, ha visto una forte partecipazione della comunità locale e ha celebrato un esempio di attaccamento alle proprie radici. Un Ritorno alle Origini: La Cerimonia di Oggi. La mattinata è iniziata con una celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gregorio Magno, gremita di cittadini, istituzioni e associazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Montelparo e il riconoscimento: cittadinanza onoraria a Polonara
Achille Polonara riceve la cittadinanza onoraria a Montelparo dopo aver vinto il campionato europeo di basket, portando a casa un risultato storico per la sua regione.
Achille Polonara, cittadinanza onoraria a Montelparo, paese dei nonni: “Sono onorato”
Achille Polonara ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Montelparo perché le sue radici familiari e la sua infanzia si collegano profondamente a questo paese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
