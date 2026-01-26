America’s Cup attivisti bloccano i camion diretti al cantiere | Bagnoli non è in vendita – Video

Attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno temporaneamente bloccato il passaggio di alcuni camion diretti ai cantieri dell’America’s Cup. La protesta ha sottolineato la loro posizione contro la vendita dell’area di Bagnoli, ribadendo che non è in vendita. L’episodio si è svolto in modo pacifico e ha coinvolto il trasporto di materiali destinati alle preparazioni della competizione.

Alcuni attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i cantieri dell’ America’s Cup. Il transito è stato bloccato intorno alle 6 di questa mattina in via Diocleziano all’incrocio con via Enea, nei pressi dell’area ex Italsider che sarà oggetto di importanti lavori in vista della competizione velica in programma nel 2027. Gli attivisti hanno esposto degli striscioni con le scritte “Bagnoli non è in vendita” e “Vogliamo bonifica, spiaggia e bosco” e hanno annunciato una manifestazione che si terrà sabato 7 febbraio alle ore 10 con partenza da piazza Cumana, sempre nel quartiere Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - America’s Cup, attivisti bloccano i camion diretti al cantiere: “Bagnoli non è in vendita” – Video Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioniA Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup. Leggi anche: America's Cup, poi balneabilità e colmata restituita alla cittadinanza: Manfredi sul futuro di Bagnoli | VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: America's Cup, prima regata il 10 luglio 2027. Nel giorno della presentazione il sit-in degli ambientalisti: bonifiche a Bagnoli truffa alla città; America's Cup, stabilita la cerimonia di presentazione; America’s Cup, i comitati di Bagnoli provano a consegnare il Pacco della bonifica; Presentazione America's Cup, la protesta dei comitati: Truffa ai danni della città, priverà i napoletani del mare. America's Cup, attivisti bloccano camion a BagnoliAlcuni attivisti del comitato 'Mare Libero' hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i cantieri dell'America's Cup. Il transito è stato bloccat ... ilroma.net Bagnoli, scatta la rivolta contro i cantieri dell’America’s Cup: bloccata via DioclezianoNapoli– L’alba di Bagnoli si è accesa stamattina con la protesta della Rete No America’s Cup. Dalle ore 5:00, un presidio di manifestanti ha paralizzato lo snodo tra via Diocleziano e via Enea, ... cronachedellacampania.it Martin Luther King Jr. nacque il 15 gennaio 1929, ad Atlanta, in Georgia; fu uno dei più influenti attivisti per i diritti civili in America. Fu nominato uomo dell'anno dalla rivista Time nel 1963 a seguito del suo del suo famoso e iconico "I have a dream" - pronunciat facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.