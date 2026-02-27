Cosa: Lo spettacolo Vi racconto il Cinema, scritto e diretto da Enrico Vanzina. Dove e Quando: Al Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 6 all’8 marzo 2026. Perché: Un viaggio sentimentale e inedito tra i segreti, gli aneddoti e i miti della commedia all’italiana. L’appuntamento al Teatro Parioli Costanzo di Roma rappresenta molto più di una semplice performance teatrale; è un atto d’amore verso la settima arte. Dal 6 all’8 marzo 2026, Enrico Vanzina sale sul palcoscenico per trasformarsi in un narratore d’eccezione, portando per mano gli spettatori attraverso i decenni d’oro del cinema italiano. Non si tratta di una lezione accademica, ma di un’immersione totale in un’epopea fatta di volti, suoni e storie che hanno plasmato l’identità culturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Enrico Vanzina racconta il grande cinema al Teatro Parioli

