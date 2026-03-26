Una recente causa legale si è conclusa con la vittoria dell’artista, che ha ottenuto il riconoscimento per la violazione del copyright del brano “Enséñame a Bailar”, pubblicato nel 2022 nell’album “Un Verano Sin Ti”. L’artista ha inoltre richiesto un rimborso di 465.000 dollari per le spese legali sostenute durante il procedimento.

Bad Bunny festeggia perché ha vinto la causa per la violazione del copyright di “Enséñame a Bailar”, brano del 2022 tratto dal suo album di successo “ Un Verano Sin Ti “. Dopo mesi di procedimenti legali, la superstar portoricana sta ora cercando di recuperare le ingenti spese legali, che ammontano a 465.000 euro. Al centro della controversia dello scorso maggio, era finita la canzone “Enséñame a Bailar”, oggetto di una causa intentata dal produttore nigeriano Dera, il cui vero nome è Ezeani Chidera Godfrey. Il caso si è poi sgretolato in modo clamoroso, rivelando scadenze mancate, il ritiro del legale e, infine, l’archiviazione della causa. La causa dunque si è conclusa con un nulla di fatto, e così Bad Bunny chiede al tribunale di ordinare all’etichetta discografica emPawa Africa di pagare 465. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bad Bunny vince la causa per la violazione del copyright di “Enséñame a Bailar” e chiede 465.000 di rimborso per le spese legali

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