Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset cancellata l' ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyright

Mediaset ha bloccato l’ultima puntata di “Falsissimo” di Fabrizio Corona. La decisione arriva dopo un’accusa di violazione del copyright, che ha portato alla cancellazione dello show. Per ora, niente replica della puntata, e Corona si prepara a fare chiarezza sulla vicenda.

Mediaset ha ottenuto la rimozione dell’ultimo episodio di “Falsissimo” di Fabrizio Corona per violazione di copyright. Il format è al centro di una battaglia legale con Alfonso Signorini e l’azienda televisiva, tra denunce per diffamazione e stop giudiziari. Mentre l’Agcom valuta i contenuti, anche il futuro del “GF Vip” è in discussione. Mediaset vince contro Fabrizio Corona "Falsissimo" bloccato per violazione di copyright La guerra dopo il caso Signorini Mediaset vince contro Fabrizio Corona Mediaset 1, Fabrizio Corona 0. L’ultima puntata di “Falsissimo” è stata ufficialmente rimossa dalle principali piattaforme social, dopo un’azione legale dell’azienda televisiva e denunce correlate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: questa volta a spostare l’attenzione non sono le sue parole o azioni, ma una battaglia tra le sue pubblicazioni online e i giganti del web.

Fabrizio Corona dice che ora tocca a Samira Lui nella prossima puntata di Falsissimo

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset risponde a Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica; La guerra di Corona, il giudice blocca Falsissimo su Signorini e lui passa al piano B: il bersaglio ora è Mediaset.

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona e parla di Stefano De MartinoGerry Scotti, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, ha risposto alle accuse di Corona e parlato anche di Stefano De Martino. superguidatv.it

Fabrizio Corona accusa Gerry Scotti, le ex Letterine Alessia Fabiani e Vincenza Cacace rompono il silenzioDopo quanto dichiarato dall'ex paparazzo, sono già tre le ex Letterine ad aver preso una posizione in difesa del presentatore ... today.it

Ultim'ora. Dopo la diffida di Mediaset è arrivata la rimozione del video. La reazione durissima di #FabrizioCorona - facebook.com facebook

Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico al centro di una serie di indagini della x.com