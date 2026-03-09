Sondaggio sul referendum per la riforma della giustizia 2026 del GdI sì no indeciso o non voto? - VOTA

Il Giornale d’Italia ha avviato un sondaggio tra i lettori in vista del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La consultazione riguarda l’orientamento tra chi voterà sì, no, è indeciso o non intende votare. In questa fase, il focus si concentra sulla raccolta delle opinioni prima delle due giornate decisive.

I due giorni clou (22 e 23 marzo) si avvicinano, per questo motivo la nostra testata chiede ai lettori di esprimersi su quello che è un referendum spartiacque per quanto riguarda la giustizia