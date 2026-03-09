Referendum Meloni spinge per il Sì | Non è un voto sul Governo

A due settimane dal referendum sulla riforma della Giustizia, la premier ha condiviso un video di quasi 14 minuti in cui spiega le sue posizioni. Nel messaggio, Meloni invita gli elettori a distinguere il voto dalla fiducia al governo, sottolineando che si tratta di un'azione dedicata alla modifica delle norme giudiziarie. Il video mira a chiarire alcuni punti e a contrastare le informazioni diffuse sui social.

A due settimane dal voto sul Referendum, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video di quasi 14 minuti in merito alla riforma della Giustizia con lo scopo di "fare chiarezza" e "rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione". La presidente del Consiglio ha poi ribadito che l'esito della consultazione non inciderà in alcun modo sulla tenuta dell'esecutivo e quindi in caso di sconfitta "il governo non si dimetterà". Di qui il consiglio "a non cadere nella trappola". La Meloni ha infatti insistito sul punto: "Gli italiani che vogliono mandarci a casa possono farlo tranquillamente fra un anno, ma oggi si vota sulla giustizia, non sulla politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

