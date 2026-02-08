Ancona stop all’allarme amianto | bonifica avviata entro maggio per l’ex Centrale del Latte di Torrette

La bonifica dell’amianto dall’ex Centrale del Latte di Torrette a Ancona è partita. Le operazioni sono state avviate e dovrebbero concludersi entro maggio. La zona, molto popolata, aspettava da tempo questa soluzione per mettere in sicurezza l’area. Ora, con l’intervento in corso, si spera di eliminare definitivamente i rischi legati alla presenza della sostanza pericolosa.

La bonifica dell’amianto dal tetto dell’ex Centrale del Latte a Torrette, Ancona, rappresenta una svolta significativa per un quartiere da tempo in apprensione per i rischi connessi alla presenza di una sostanza pericolissima in un’area densamente popolata. L’annuncio, giunto al termine di un’assemblea pubblica tenutasi giovedì scorso, ha portato un sospiro di sollievo tra i residenti, preoccupati per le possibili conseguenze sulla salute e sull’ambiente. L’impegno preso dall’amministrazione comunale, a seguito di una proficua interlocuzione con il Comitato Via l’Amianto da Torrette, segna la fine di un’attesa che si protraeva da anni e l’inizio di una fase di riqualificazione di un’area che necessita di interventi urgenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ancona Centrale Centrale del Latte, via l’amianto dal tetto A Torrette, i residenti aspettavano da tempo una soluzione al problema dell’amianto sulla Centrale del Latte. Stadio, stop alla concessione gratuita: il Bari dovrà pagare l'affitto, entro maggio nuovo gestore Lo stadio San Nicola di Bari non sarà più concesso gratuitamente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ancona Centrale Argomenti discussi: I consulenti: Molo Clementino, no caos traffico. Però si valuti sosta al porto antico; No al permesso di soggiorno: Reati gravi. Eccessi e alcol ad Ancona, una raffica di soccorsi: a 17 anni sviene nel bagno del localeANCONA - Abusi etilici in serie, una raffica di soccorsi nella notte di sabato. L’allarme è scattato anche alla discoteca Nyx della ... msn.com Ancona, l’alga tossica adesso fa paura: «Passetto, stop ai tuffi»ANCONA - L’alga tossica ora mette paura. La fase d’allerta ha infatti lasciato il posto all’emergenza, tanto che con ogni probabilità e al fine di tutelare la salute pubblica, il Comune emetterà ... corriereadriatico.it Ad Ancona il convegno medico "PIT STOP DEA", organizzato dall'Associazione Sclerosi Tuberosa-APS facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.