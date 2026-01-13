Avpn rilancia | la pizza napoletana diventa globale e digitale

L’Associazione Verace Pizza Napoletana avvia il 2026 con il Vera Pizza Day, un evento globale che valorizza la tradizione della pizza napoletana. In un mondo sempre più digitale, questa iniziativa mira a promuovere la cultura e l’autenticità di questa specialità italiana, rendendola accessibile e riconoscibile a livello internazionale. Un passo importante per portare la pizza napoletana oltre i confini nazionali, mantenendo intatti i suoi valori culturali.

Il 2026 è appena iniziato e la pizza napoletana è già pronta a fare il giro del mondo: l’Associazione Verace Pizza Napoletana inaugura il nuovo anno con il Vera Pizza Day, l’evento globale che celebra il valore culturale della pizza ad ogni latitudine. Non più maratona no-stop di 24 ore bensì una piattaforma digitale sempre accessibile da ogni parte del mondo, questa edizione del Vera Pizza Day segna un’evoluzione decisiva nel panorama gastronomico internazionale, trasformandosi in un’esperienza digitale senza precedenti. Dalla mezzanotte del 17 fino al 31 gennaio, infatti i contenuti video e le masterclass saranno accessibili sulla piattaforma verapizzaday. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

