Un uomo di 65 anni, residente a Regalbuto, è stato condannato a cinque anni di reclusione per tentato omicidio. La sentenza definitiva è stata emessa dopo che l'uomo aveva inseguito e travolto un collega con uno scooter. Attualmente si trova nel carcere di Catania piazza Lanza per l’espiazione della pena.

I fatti risalgono all'ottobre 2024, quando l'uomo aveva travolto con la propria utilitaria un collega di lavoro di 43 anni, residente a Piano Tavola, sulla strada provinciale 14 in territorio di Belpasso Un uomo di 65 anni, originario di Regalbuto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza per l'espiazione della pena di 5 anni di reclusione, inflitta con sentenza definitiva per tentato omicidio. La condanna è maturata all'esito di un processo celebrato davanti al Tribunale di Catania, a seguito di indagini condotte dai carabinieri della stazione di Biancavilla sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Aveva inseguito e travolto un collega sullo scooter: condannato a cinque anni per tentato omicidio

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