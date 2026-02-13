Prato, un cittadino cinese di 29 anni è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine lo hanno trovato con oltre 600 monete da 2 euro false in tasca, motivo principale del suo fermo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto anche tre telefoni, varie sostanze stupefacenti tra cui ketamina e shaboo, e documenti di identità e carte di pagamento rubati a terzi, tutto nascosto nel suo appartamento.

PRATO – I carabinieri di Prato hanno arrestato un 29enne cinese, trovato in possesso di 654 monete da due euro false. L’uomo è stato fermato in un parcheggio poco illuminato nei pressi del cimitero cittadino, a bordo di una Peugeot 208 con i fari accesi. Parte delle monete erano nella tasca del giubbotto, mentre le restanti erano occultate nel bracciolo dell’auto. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche tre telefoni, sostanze stupefacenti tra cui ketamina e shaboo, e documenti di identità e carte di pagamento rubati a terzi. La vettura risultava noleggiata a nome di un altro cittadino cinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: aveva in tasca più di 600 monete da 2 euro false, arrestato 29enne cinese

Oltre 650 monete da 2 euro in tasca, ma erano false. Nei guai un 29enne: aveva anche 1 grammo di shabooSi amplia il mercato della contraffazione gestito da cittadini cinesi. L'uomo, privo di documenti, deteneva anche droga

