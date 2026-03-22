Calcio oggi l’Italia a Coverciano Giovedì contro Irlanda del Nord

Oggi la nazionale italiana si riunisce al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della partita contro l'Irlanda del Nord, prevista per giovedì 26 marzo alle ore 20. Il raduno segna l'inizio delle attività ufficiali prima dell'impegno internazionale. La squadra si prepara in vista di questa sfida, con allenamenti e incontri programmati nei prossimi giorni.

Roma, 22 mar. (askanews) – Prenderà il via questa sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del NordGalles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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