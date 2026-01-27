Mario Zhu muore nell' incidente sull' autostrada A1 | l' auto del 22enne vicentino è finita contro un Tir
In un incidente sull'autostrada A1 a Sasso Marconi, un giovane di 22 anni di Vicenza ha perso la vita dopo aver tamponato un Tir. L’incidente ha coinvolto un’auto e un veicolo pesante, provocando conseguenze tragiche. La dinamica e le cause sono al vaglio delle autorità, mentre le comunità locali si stringono attorno ai familiari della vittima.
NOVENTA VICENTINA - Tragedia sull'autostrada A1 a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, dove un tir e un'auto si sono scontrati. Nell'impatto ha perso la vita il 22enne Mario Zhu, originario di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. L'incidente Lo schianto fatale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, nel Bolognese. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, ma stando a una primissima ricostruzione il ragazzo, a bordo della sua Volkswagen Polo, avrebbe urtato il mezzo pesante. L'auto si sarebbe successivamente ribaltata sulla corsia di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
