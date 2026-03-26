Automobili in fiamme | danneggiato anche un palazzo

Mercoledì sera, in via Carnia nel quartiere genovese di Rivarolo, si è verificato un incendio che ha coinvolto alcune automobili. Le fiamme hanno causato danni anche a un palazzo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti.

Attimi di paura, mercoledì sera, per l’incendio di alcune automobili in via Carnia, nel quartiere genovese di Rivarolo. I mezzi, parcheggiati davanti a una palazzina, sono stati rapidamente avvolti dalle fiamme, divampate da una prima auto e propagatesi in pochi minuti anche a quelle vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’utilizzo di liquido schiumogeno, hanno spento il rogo in breve tempo. Il calore e il fumo hanno causato danni anche alla facciata dell’edificio. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Presente anche la polizia di Stato per i rilievi e le indagini per chiarire l’origine dell’incendio. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Automobili in fiamme: danneggiato anche un palazzo Articoli correlati Notte di fuoco: fiamme distruggono due automobili, danneggiato un furgoneTAURISANO – Un risveglio brusco per i residenti di Taurisano, dove nella notte un incendio ha divorato due veicoli parcheggiati tra via Donizetti e... Gallipoli, fiamme nel pomeriggio: due automobili vengono distrutte da un incendioGALLIPOLI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Gallipoli per un incendio che ha distrutto due automobili parcheggiate lungo la pubblica... Corato – Auto in fiamme in piazza e incendio in un’abitazione Altri aggiornamenti su Automobili in fiamme danneggiato anche... Temi più discussi: Automobili in fiamme: danneggiato anche un palazzo; Auto in fiamme nella notte tra Casoria e Saviano: cinque veicoli distrutti; Auto in fiamme a Rivarolo; Alessandria, cinque cassonetti mandati a fuoco. Rivarolo, auto in fiamme in via Carnia: danneggiata la facciata di un palazzoL'intervento dei Vigili del Fuoco con schiumogeni evita il peggio; indagini della Polizia per accertare le cause del rogo che ha distrutto tre veicoli ... lavocedigenova.it Incendio a Rivarolo, tre auto distrutte dalle fiamme. Indagini in corsoAll’arrivo dei pompieri le fiamme avevano già lambito le altre vetture vicine. Danneggiata anche la facciata del palazzo sotto al quale erano in sosta le auto ... primocanale.it Secondo il Financial Times, il gruppo tedesco è in trattativa con Rafael Advanced Defence Systems per riconvertire lo stabilimento di Osnabrück dalla produzione di automobili a quella di componenti per lo scudo antimissile israeliano - facebook.com facebook Volkswagen è in trattative con l'israeliana Rafael Advanced Defence Systems per la conversione di uno degli stabilimenti del gruppo tedesco nella produzione da automobili a sistemi di difesa missilistica bit.ly/4bJlY4e Per altre notizie bit.ly/4dEWlUH x.com