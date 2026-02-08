Gallipoli fiamme nel pomeriggio | due automobili vengono distrutte da un incendio

Nel pomeriggio a Gallipoli, un incendio ha bruciato due auto parcheggiate lungo la strada. Le fiamme si sono sprigionate in modo improvviso, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnerle. Per fortuna, nessuno si è fatto male. La polizia sta ora indagando sulle cause dell’incendio.

GALLIPOLI – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Gallipoli per un incendio che ha distrutto due automobili parcheggiate lungo la pubblica via. Erano circa le 16,30 quando è scattato l'allarme in via Gorizia, al civico 35, mobilitando immediatamente i soccorsi.La dinamicaSecondo quanto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

