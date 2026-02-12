Notte di fuoco | fiamme distruggono due automobili danneggiato un furgone

Nella notte, un incendio ha devastato due auto e danneggiato un furgone a Taurisano. Le fiamme si sono sprigionate tra via Donizetti e via Cicerone, svegliando i residenti con un boato. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma i danni sono già fatti. Per ora, si indaga sulle cause dell’incendio.

TAURISANO – Un risveglio brusco per i residenti di Taurisano, dove nella notte un incendio ha divorato due veicoli parcheggiati tra via Donizetti e via Cicerone. L’allarme è scattato intorno alle 4,30, mobilitando d’urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. Le fiamme hanno avvolto rapidamente una Renault Clio (di proprietà di una donna di 36 anni) e una Peugeot 3008 (appartenente a una donna di 37 anni). Secondo quanto appreso, le due proprietarie sono legate da vincoli di parentela acquisita. L’intensità del rogo è stata tale da colpire anche un terzo veicolo: un Ford Transit parcheggiato nelle immediate vicinanze, che ha riportato danni parziali.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

