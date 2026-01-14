Variante Cisa lavori alla rete idrica Scattano le modifiche alla viabilità

A partire da ieri, sono iniziati i lavori di scavo per la sostituzione della rete idrica lungo la variante Cisa, viale Dante Alighieri e via Pecorina a Sarzana. Le operazioni comportano modifiche temporanee alla viabilità, finalizzate a migliorare l’efficienza del servizio idrico. La viabilità sarà soggetta a variazioni e si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante le fasi di intervento.

Sarzana, 14 gennaio 2026 – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di scavo propedeutici alla sostituzione della rete idrica che stanno interessando la via Variante Cisa, viale Dante Alighieri e via Pecorina. Questo il motivo per cui la comandante della polizia locale Ilaria Benassi ha disposto un’ordinanza volta a disciplinare la circolazione stradale nella zona interessata ai lavori. Nel dettaglio a partire da ieri e fino alla fine dell’intervento, dalle ore 8 e sino alle 17, sarà in vigore il divieto di sosta veicolare, con restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico o da un servizio di movieri in via Variante Cisa, a partire dall’ingresso del Mercato Ortofrutticolo di Pallodola fino all’intersezione con viale Dante Alighieri nella corsia di centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

