Nella località di Kerzers, nel cantone di Friburgo in Svizzera, un autobus è andato a fuoco intorno alle 18. La polizia cantonale ha confermato che nell'incidente ci sono stati morti e feriti. I soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e portare aiuto alle persone coinvolte. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

La polizia cantonale ha affermato che il fatto si è verificato attorno alle ore 18.25 Un autobus ha preso fuoco nella località di Kerzers in Svizzera nel cantone di Friburgo. La polizia cantonale ha affermato che il fatto si è verificato attorno alle ore 18.25 e che "diverse persone sono rimaste ferite e diverse sono decedute". Gli interventi di soccorso sono in atto e le cause "non sono al momento conosciute".

© Lapresse.it - Svizzera, autobus prendere fuoco nel cantone di Friburgo: ci sono morti e feriti

