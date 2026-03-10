Svizzera autobus a fuoco nel centro di Kerzers | Ci sono diversi morti e feriti

Un autobus postale in servizio nel centro di Kerzers, Svizzera, è stato coinvolto in un incendio. La polizia cantonale riferisce che nel rogo sono morti diversi passeggeri e altri sono rimasti feriti. L’incidente ha causato l’intervento dei vigili del fuoco e la chiusura temporanea della strada. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incendio.

Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera. Nel rogo diversi passeggeri sono morti mentre altri sono rimasti feriti, secondo quanto conferma la polizia cantonale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.25, nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato all’agenzia Keystone-Ats che è ancora troppo presto per determinare la dinamica dell’incendio e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena la polizia ne saprà di più. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell’incidente è stato transennato e la polizia ha chiesto alla popolazione di non recarsi sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

