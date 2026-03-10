Un autobus postale in servizio nel centro di Kerzers, Svizzera, è stato coinvolto in un incendio. La polizia cantonale riferisce che nel rogo sono morti diversi passeggeri e altri sono rimasti feriti. L’incidente ha causato l’intervento dei vigili del fuoco e la chiusura temporanea della strada. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incendio.

Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera. Nel rogo diversi passeggeri sono morti mentre altri sono rimasti feriti, secondo quanto conferma la polizia cantonale. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.25, nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato all’agenzia Keystone-Ats che è ancora troppo presto per determinare la dinamica dell’incendio e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena la polizia ne saprà di più. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell’incidente è stato transennato e la polizia ha chiesto alla popolazione di non recarsi sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svizzera, autobus a fuoco nel centro di Kerzers: “Ci sono diversi morti e feriti”

Articoli correlati

A Milano è deragliato un tram. Ci sono morti e diversi feritiIl mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale...

Esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera: ci sono morti e feritiDiverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell’esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana,...

Svizzera, autobus prende fuoco nel centro di Kerzers. La polizia: «Ci sono morti e feriti»

Aggiornamenti e notizie su Svizzera autobus a fuoco nel centro di...

Temi più discussi: Campi Flegrei, scossa di terremoto nella notte: magnitudo 2,4; Gli autobus ecologici in Svezia; Termini-Centocelle, il semaforo è rosso: incidente tra due treni; Lunga vita alla radio, che per Milano ha un valore storico e sempre attuale.

Svizzera, autobus prende fuoco nel centro di Kerzers: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, 10 ... msn.com

Autobus prende fuoco in Svizzera: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. leggo.it

Svizzera Ph.gkossieris facebook

` Spermatozoi dimezzati in cinquant’anni e, in Svizzera, soltanto un uomo su tre con una qualità seminale ottimale. L’allarme segnala un’emergenza silenziosa e un possibile legame tra aree agricole e fertilità in calo. Stasera, 20:40, LA 1 x.com