Ciro Musella il barbiere che ha reso il suo salone un luogo inclusivo per piccoli con autismo

Ciro Musella è un barbiere che ha trasformato il suo salone in uno spazio inclusivo e accogliente, dedicato anche ai bambini con autismo. Oltre a offrire servizi di taglio e stile, si impegna a creare un ambiente sereno e rassicurante, in cui ogni cliente possa sentirsi a proprio agio. La sua attenzione all’inclusione rende il suo salone un esempio di sensibilità e rispetto, promuovendo un’esperienza positiva per tutti.

Tagliare i capelli può essere un esperienza traumatica per i bambini, soprattutto se rientranti nello spettro autistico, Musella e il personale dei suoi saloni hanno una specifica formazione per accoglierli Ciro Musella non è un barbiere come gli altri. Nel suo lavoro non si limita infatti a tagliare capelli e barbe o a dare vita a stili e acconciature, ma vuole che i suoi clienti si trovino in un ambiente inclusivo, accogliente, sereno, ad iniziare dai più piccoli, che non sempre amano farsi sforbiciare i capelli. Un'esperienza considerata di routine, che tuttavia può essere assai difficile se non traumatica quando un bambino rientra nello spettro autistico. Ciro Musella: a gennaio taglio gratuito a bambini autistici; Portici e Cercola: taglio solidale per bambini nello spettro autistico. A gennaio taglio gratuito per i bambini con disturbo dello spettro autistico - Per tutto il mese di gennaio, il noto barbiere campano offrirà il taglio di capelli gratuito a tutti i bambini con disturbo dello spettro autistico presso le sedi Barber Chic by Ciro Musella.

Portici e Cercola: taglio solidale per bambini nello spettro autistico - A gennaio 2026 taglio di capelli gratuito a tutti i bambini con disturbo dello spettro autistico presso Cercola e Portici . msn.com

Ancora una volta Ciro Musella conferma il suo impegno concreto nel sociale. Per tutto il mese di gennaio, il noto barbiere campano offrirà il taglio di capelli gratuito a tutti i bambini con disturbo dello spettro autistico presso le sedi Barber Chic by Ciro Musella d - facebook.com facebook

