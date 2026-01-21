In Lombardia, il numero di studenti con autismo è in crescita, anche se il monitoraggio ufficiale si è fermato alcuni anni fa. Le scuole, tuttavia, si trovano a gestire un aumento di alunni con bisogni specifici senza risorse adeguate e strumenti aggiornati. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per garantire un supporto adeguato a tutti gli studenti.

Milano, 21 gennaio 2026 – I numeri sono in aumento, seppur il monitoraggio in Lombardia sia fermo di qualche anno, ma la scuola sta affrontando l’ingresso di nuovi alunni e alunne con autismo con strumenti vecchi e insufficienti. E, in un quadro che già è gravato dalla sentenza del Comitato europeo dei diritti sociali (22 dicembre 2025), che ha accertato che l’Italia viola il diritto al lavoro dei docenti di sostegno e il diritto degli alunni con disabilità ad una istruzione inclusiva, appare ancora più assordante il silenzio dei Ministeri (Disabilità, Istruzione, Salute, Università) sul protocollo d’intesa sulla tutela del diritto allo studio, alla salute e all’inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autismo in Lombardia, numeri in crescita ma le scuole non hanno risorse

Ma che freddo fa? L’Italia al gelo: -22°C in Lombardia, scuole chiuse a Siena per neve. Cosa dicono le previsioniLe temperature in Italia raggiungono livelli eccezionali, con punte di -22°C in Lombardia e scuole chiuse a Siena per neve.

Leggi anche: Manovra, artigiani: “Positiva la stabilità dei conti pubblici, ma da migliorare destinazione risorse per la crescita”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Autismo. In Lombardia al via nuovo modello di presa in carico per 500 bambiniPresso La Nostra Famiglia e l’Istituto Scientifico Medea è partito un piano per far fronte all’incremento dei casi. Al centro diagnosi a partire dal 18° mese, interventi frequenti e tempestivi nelle ... quotidianosanita.it

Come agevolare la diagnosi precoce dell’autismo In Regione Lombardia la piattaforma Win4ASD è a disposizione di tutti i pediatri del territorio. Un risultato importante dei nostri ricercatori, raccontato da Livia Gamondi su Corriere della Sera. Un e - facebook.com facebook