A Roma si tiene l’evento intitolato “Mi dipingevo le mani e la faccia di blu!” in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. L’iniziativa prevede attività di informazione, confronto e intrattenimento rivolte al pubblico per sensibilizzare sull’autismo. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge adulti e bambini.

Cosa: Evento di informazione, confronto e divertimento per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.. Dove e Quando: Roma, martedì 2 aprile 2026.. Perché: Promuovere l’inclusione, condividere percorsi di supporto per le famiglie e sensibilizzare le istituzioni sul tema della disabilità.. La consapevolezza passa attraverso la condivisione e, a volte, attraverso un gesto simbolico e colorato. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, la Cooperativa Sociale Onlus “Mio Fratello è Figlio Unico” organizza a Roma l’evento “Mi dipingevo le mani e la faccia di blu!”. L’iniziativa, prevista per il 2 aprile... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Autismo: a Roma l’evento “Mi dipingevo le mani e la faccia di blu!”

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