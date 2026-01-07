L’autismo è una condizione permanente che richiede un supporto continuo. L’associazione Tarta Blu lavora per colmare le carenze delle istituzioni, promuovendo la cooperazione tra famiglie, professionisti e enti. Solo attraverso un’azione condivisa è possibile migliorare la qualità di vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, affrontando insieme le sfide quotidiane e garantendo un percorso di inclusione più efficace.

“L’ autismo è una condizione cronica e in questo senso non può essere curato, perché non si tratta di qualcosa che a un certo punto scompare, è proprio un modo di funzionare differente. Ma i servizi del territorio sono scarsi e discontinui. La nostra associazione è nata dal confronto tra famiglie di ragazzi di età diverse e funzionamenti diversi che, incontrandosi nelle stanze di attesa delle terapie si sono confrontate, conosciute, e hanno deciso che era necessario mettere in rete contatti, conoscenze ed esperienze. Marina Bacci è co-fondatrice e vicepresidente di T.a.r.t.a Blu, associazione nata nel 2019 dall’idea di alcune famiglie della Valdera e dell’Alta Val di Cecina di sviluppare un progetto territoriale nuovo per chi soffre di autismo e per coloro che assistono bambini e ragazzi (il presidente è Walter Pantani). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cooperare per affrontare insieme l’autismo: l’esperienza dell’associazione Tarta Blu contro le carenze dello Stato

