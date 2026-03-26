aumento stipendio insegnanti cresce la busta paga di maestri e prof con il rinnovo del ccnl

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027 sta procedendo con l’obiettivo di definire l’aumento degli stipendi degli insegnanti. L’Aran mira a concludere rapidamente la trattativa sulla parte economica, con l’intenzione di raggiungere un accordo con i sindacati entro il primo aprile. La discussione riguarda gli adeguamenti salariali di maestri e professori.

Il rinnovo del Ccnl del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027 entra nel vivo. L’obiettivo dell’Aran è arrivare in tempi rapidi alla firma della parte economica, raggiungendo l’accordo con i sindacati potenzialmente già entro il 1° aprile. Al centro della trattativa ci sono gli aumenti di stipendio per circa 1,3 milioni di lavoratori pubblici, compresi i docenti della scuola. Aumento stipendio docenti: il quadro generale. Le risorse stanziate dal governo consentono un incremento medio mensile lordo di circa 143 euro per il comparto scuola. Tuttavia, come spesso accade nel pubblico impiego, gli importi sono legati a fattori come anzianità di servizio, grado di scuola e carriera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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