Indennità per il personale dei pronto soccorso Regione | Riconoscimento a chi lavora con dedizione e impegno

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un incremento dell’indennità destinata al personale dei pronto soccorso. Si tratta di un intervento volto a riconoscere formalmente l’impegno e la dedizione di chi lavora in questi servizi di emergenza. La decisione riguarda le aziende sanitarie della regione e prevede un sostegno economico più consistente per gli operatori che operano nelle strutture di pronto soccorso.

La Regione conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un'incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei servizi di pronto soccorso nella rete dell'emergenza delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 60,6 milioni di euro per l'indennità di Pronto Soccorso al personale dei servizi dell'emergenza-urgenza, per il periodo dal primo giugno 2023 al 31 dicembre.