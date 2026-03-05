Il Piccolo Coro dell’Antoniano con ‘Attenti al lupo’ trascina la platea

Il Piccolo Coro dell’Antoniano ha portato sul palco lo spettacolo ‘Attenti al lupo’, coinvolgendo il pubblico con le loro esibizioni. Durante l’evento, Monica Peruzzi ha condiviso un aneddoto su Lucio, un bambino di 3 anni noto come ‘briciola’ perché intratteneva il pubblico nei caffè, e di 6 anni già si esibiva al Teatro dell’Opera, con una famiglia normale e una consapevolezza precoce.

"Lucio veniva chiamato ’briciola’ perché era piccolino, a 3 anni entrava nei caffè e intratteneva il pubblico, a 6 anni entrava al Teatro dell’Opera, aveva una famiglia normale ma sapeva già da che parte stare": ecco Monica Peruzzi, conduttrice della serata, che racconta del piccolo Lucio. Ed esprime un desiderio: che tutti i bambini possano essere liberi! Quindi ora tocca ai bambini, i cantanti in erba del Piccolo Coro dell’Antoniano – diretti da Margherita Gamberini – che sono sempre presenti agli eventi significativi del nostro quotidiano. ’Attenti al lupo’ di Lucio Dalla viene annunciato dal famoso videoclip con Lucio che fa l’iconico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

