Tilde Minasi solidarietà dopo gli attacchi sessisti

Solidarietà alla senatrice Tilde Minasi dopo gli attacchi sessisti sui social. La coordinatrice di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ersilia Cedro, interviene con fermezza in difesa della senatrice Tilde Minasi, destinataria nelle ultime ore di pesanti attacchi personali e commenti offensivi comparsi sui social network. Cedro definisce inaccettabile il livello di violenza verbale raggiunto da alcuni utenti, sottolineando come tali espressioni rappresentino “un chiaro esempio di sessismo e misoginia”, come si legge nella nota. Un linguaggio che, secondo la coordinatrice, non solo oltrepassa i limiti della decenza, ma mina il rispetto dovuto alle istituzioni e a chi le rappresenta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Quando il web oltrepassa il limite: l’assessora Savarino contro gli attacchi sessistiL'assessora all'Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di attacchi sessisti online.

Violenza digitale contro una deputata: M5S condanna, allarme per attacchi sessisti online e impunità sui social.La deputata Daniela Morfino ha subito insulti sessisti sui social media, una violenza digitale che ha sollevato preoccupazioni sul rischio di impunità online.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale, Sinistra Italiana Avs presenta interrogazione.

Pesanti e vergognosi insulti a Tilde Minasi, la solidarietà da Fratelli d’Italia: non è liberta d’espressione, ma sessismoTilde Minasi è stata oggetto di attacchi personali e offensivi sui social media, con commenti che hanno oltrepassato i limiti della decenza e del rispetto. Gli insulti e le offese rivolte al Senatore ... strettoweb.com

Vannacci, Tilde Minasi durissima a StrettoWeb: scorretto e sleale. E poi confessa: tanti all’inizio lo avevano appoggiato, ma poi…L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, per fondare Futuro Nazionale, continua a far discutere l’Italia. Un parere, attraverso i microfoni di StrettoWeb, è stato chiesto a uno degli esponenti reggini ... strettoweb.com

"Befana e lurida p***", vergognosi insulti a Tilde Minasi: lei sbotta e denuncia tutto, "adesso basta" | VIDEO facebook

Tilde Minasi x.com