Un’attivista iraniana ha denunciato di aver ricevuto insulti e accuse sui social media, dopo aver dedicato anni alla lotta per la libertà del suo paese. In un messaggio condiviso online, ha scritto di sentirsi male e di essere stata definita terrorista, nonostante il suo impegno pubblico. La donna ha evidenziato le difficoltà e le aggressioni verbali di cui è stata oggetto in rete.

"Non sto bene. Sono anni che combatto per la libertà del mio popolo e adesso mi danno della terrorista. Sono accuse pesanti, che fanno male". A parlare è l’attivista iraniana Sohyla Arjomand, che sui social è stata insultata, definita addirittura "complice del regime". Lei che per mano degli ayatollah ha visto uccidere un fratello e una sorella e che è costretta in esilio dall’avvento della repubblica islamica. La donna ha sporto denuncia alla Digos, che adesso sta lavorando per individuare i soliti odiatori social. Intanto, diverse voci si sono levate in solidarietà di Sohyla, a partire dall’ex sindaco Virginio Merola, che ha definito "energumeni di tastiera" gli autori delle calunnie, "che si arrogano il diritto di rappresentare la voce del popolo iraniano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attacchi e offese social all’attivista iraniana

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