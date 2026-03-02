firenze attivista iraniana blocca il corteo pacifista

A Firenze, un’attivista iraniana ha bloccato il corteo pacifista organizzato nel centro cittadino da Cgil, Anpi e Arci. La manifestazione si è svolta per chiedere la fine delle operazioni militari internazionali. La partecipazione è avvenuta in un contesto di mobilitazione contro le interventi militari. La protesta è stata momentaneamente interrotta dall’intervento dell’attivista.

FIRENZE – Un’ attivista iraniana blocca corteo a Firenze durante la manifestazione organizzata nel centro cittadino da Cgil, Anpi e Arci per chiedere la fine delle operazioni militari internazionali. L’episodio si è verificato lungo i lungarni, poco dopo la partenza del corteo da piazza Goldoni, dove circa 150 persone si erano radunate con bandiere della pace e striscioni. A interrompere la marcia è stata Leila Farahbakhsh, attivista iraniana residente a Firenze da circa quindici anni e impegnata nell’associazione internazionale Donne, vita e libertà. La donna si è posizionata davanti alla prima fila dei manifestanti, fermando temporaneamente l’inizio della manifestazione e rivolgendosi ai presenti con un intervento critico sulla situazione politica in Iran e sul ruolo delle mobilitazioni occidentali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

