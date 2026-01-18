Attivista iraniana lancia l’appello | Vite da salvare bisogna intervenire

Un’attivista iraniana ha rivolto un appello urgente a Trump e all’Italia, sottolineando la necessità di intervenire per salvare le vite in Iran. Richiama l’esempio del Venezuela, evidenziando l’importanza di azioni concrete per affrontare la crisi. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per le condizioni nel paese, evidenziando l’urgenza di un intervento condiviso e mirato.

Si rivolge direttamente a Trump e all'Italia per salvare l'Iran: "Serve un'azione come quella del Venezuela". L'appello parte direttamente da Foligno e a lanciarlo, attraverso l'Ansa, è l'attivista Mansoureh Tarkeshi, fuggita dall'Iran con l'avvento del nuovo governo e residente in Umbria già da qualche anno. "Faccio un appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a tutti i Governi europei e in particolare all'Italia – spiega l'attivista – bisogna assolutamente intervenite in Iran, dove è necessaria un'azione decisa, come è stato fatto in Venezuela con Maduro. Non si tratta di rimuovere soltanto l'ayatollah Khamenei, ma di fermare un intero regime teocratico".

