ATP Montpellier 2026 | Auger-Aliassime batte Fils in semifinale Mannarino e la sorpresa Droguet

Questa mattina si sono conclusi i quarti di finale all’ATP di Montpellier. Auger-Aliassime ha battuto Fils e si prepara a giocare la semifinale, mentre Mannarino ha superato Droguet, che ha sorpreso tutti. Ora la competizione si avvicina alla fase decisiva, con tanti francesi ancora in corsa.

Si sono conclusi quest’oggi i quarti di finale all’ATP 250 di Montpellier. Tabellone che, dunque, si allinea al penultimo atto, che avrà parecchi sapori di francese. In due casi è quello effettivo di Francia, un fatto che è peraltro decisamente comune nell’altrimenti noto come Open Occitanie. In uno, invece, il francese è quello del Quebec, mentre l'”intruso” è Martin Damm, l’americano che, passato dalle qualificazioni, riesce a eliminare Luca Nardi e a giungere in semifinale. Per Damm ci sarà Adrian Mannarino, che nelle condizioni a lui più congeniali riesce a battere la wild card di buone speranze Arthur Géa. 🔗 Leggi su Oasport.it

