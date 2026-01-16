ATP Adelaide 2026 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti in semifinale in doppio

Nel torneo di doppio dell’ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nel seeding, sono stati eliminati in semifinale dalla coppia composta da Harri Heliovaara e Henry Patten. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 22 minuti. I vincitori affronteranno in finale Kevin Krawietz e Tim Puetz, per un titolo che si deciderà nelle ultime sfide del torneo.

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della sesta testa di serie, nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Adelaide, in Australia, sconfitti dalla coppia numero 2 del seeding, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, i quali si impongono con lo score di 6-4 7-5 in un'ora e 22 minuti, ed affronteranno nell'ultimo atto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nel primo set gli azzurri vincono i primi 7 punti giocati, ed alla seconda occasione centrano il break che vale il 2-0. Immediata la reazione di Heliovaara e Patten, che trovano il controbreak a quindici e poi firmano l'aggancio sul 2-2.

