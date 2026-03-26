Un’associazione ha presentato una denuncia contro la prefettura, sostenendo che ci sono cinque irregolarità. Gianantonio Sottile, presidente di ’Altvelox’, organizzazione che si occupa di difendere gli automobilisti dai sistemi di rilevamento automatico della velocità, ha commentato la questione. La denuncia riguarda presunte mancanze o errori nelle attività di controllo svolte dall’ente pubblico.

Gianantonio Sottile (nella foto), presidente di ’ Altvelox ’, associazione che difende gli automobilisti e li tutela davanti all’occhio inflessibile dei velox, non è uno che si arrende. "Siamo arrivati a cinque", dice. Cinque cosa? "Cinque denunce-querele contro la prefettura di Ferrara " Per quale motivo? "Il prefetto Massimo Marchesiello e Rosanna Gamerra, vice prefetto vicario, il 4 marzo di quest’anno hanno emesso verso un nostro associato l’ ordinanza ingiunzione prefettizia numero 4757, con la quale veniva rigettato il ricorso che il nostro automobilista aveva presentato il 27 ottobre del 2025 contro un verbale che gli era stato inflitto dalla Polizia Locale Terre Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazione denuncia la prefettura: "E sono cinque"

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