Attacco statunitense al Venezuela presidio sotto la Prefettura organizzato dall' associazione Italia-Cuba
Alle ore 18, presso la Prefettura di Catania, si svolgerà un presidio promosso dall'associazione Italia-Cuba, circolo
Alle ore 18 sotto la sede della Prefettura di Catania, si terrà un presidio organizzato dall'Associazione di amicizia Italia-Cuba, circolo "Tina Modotti", per manifestare contro l'aggressione statunitense al Venezuela.La mobilitazione arriva dopo le drammatiche notizie giunte da Caracas nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Fisciano, al via il corso di BLSD organizzato dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà”
Leggi anche: Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela
Iran: Sensi, ‘domani presidio a Roma, a fianco studenti che lottano’.
Attacco Usa al Venezuela, i presìdi di preghiera e protesta in tutta la Liguria - La comunità venezuelana si riunisce alle 20 in piazza Caricamento, per pregare e cantare l’inno nazionale. msn.com
Attacco degli Stati Uniti al Venezuela: la sequenza degli eventi - Nelle prime ore di sabato 3 gennaio il Venezuela è stato teatro di un’operazione militare statunitense che ha colpito obiettivi a Caracas ... laquilablog.it
Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco USA al Venezuela - Alle 18 Potere al Popolo si riunisce in centro per contestare i bombardamenti e la cattura del presidente Maduro ... msn.com
Dalla Russia all’Iran, da Cuba alla Colombia fino all’Italia, l’attacco statunitense contro il Venezuela scatena una raffica di condanne e appelli alla comunità internazionale - facebook.com facebook
Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela. Secondo due funzionari statunitensi che hanno parlato con la Cbs News in condizione di anonimato, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato il via libera all'esercito statunitense per condurre attacchi terr x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.