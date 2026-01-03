Attacco statunitense al Venezuela presidio sotto la Prefettura organizzato dall' associazione Italia-Cuba

Alle ore 18, presso la Prefettura di Catania, si svolgerà un presidio promosso dall'associazione Italia-Cuba, circolo

Alle ore 18 sotto la sede della Prefettura di Catania, si terrà un presidio organizzato dall'Associazione di amicizia Italia-Cuba, circolo "Tina Modotti", per manifestare contro l'aggressione statunitense al Venezuela.La mobilitazione arriva dopo le drammatiche notizie giunte da Caracas nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

