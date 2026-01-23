Laura Vernuccio eletta presidente della sezione regionale dell' Associazione italiana di psicogeriatria

La dottoressa Laura Vernuccio, responsabile del Centro declino cognitivo e demenze della geriatria del Policlinico di Palermo, è stata eletta all’unanimità presidente della sezione regionale dell’Associazione italiana di psicogeriatria (Aip). La nomina riflette il riconoscimento del suo contributo nel campo della psicogeriatria e rafforza l’impegno dell’associazione nella promozione della qualità assistenziale per gli anziani.

Vernuccio, nel Dipartimento di medicina dell'Aoup.

