Laura Vernuccio eletta presidente della sezione regionale dell' Associazione italiana di psicogeriatria

Da palermotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Laura Vernuccio, responsabile del Centro declino cognitivo e demenze della geriatria del Policlinico di Palermo, è stata eletta all’unanimità presidente della sezione regionale dell’Associazione italiana di psicogeriatria (Aip). La nomina riflette il riconoscimento del suo contributo nel campo della psicogeriatria e rafforza l’impegno dell’associazione nella promozione della qualità assistenziale per gli anziani.

