Francesca Reale eletta nuovo presidente della sezione forlivese dell' Associazione mazziniana italiana

Da forlitoday.it 10 gen 2026

Francesca Reale è stata eletta all’unanimità presidente della sezione forlivese dell’Associazione mazziniana italiana. L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì ha confermato la nomina, scegliendo una figura di riferimento per il sodalizio. La nomina rappresenta un momento importante per l’associazione locale, che prosegue nel suo impegno di promuovere i valori mazziniani e la cultura democratica nella comunità.

L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì dell’Associazione mazziniana italiana ha eletto all’unanimità quale nuovo presidente del sodalizio la forlivese Francesca Reale. La nuova presidente Francesca Reale, trentenne, “di famiglia mazziniana da sempre vicina a Saffi, si avvicenda ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

