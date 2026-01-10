Francesca Reale eletta nuovo presidente della sezione forlivese dell' Associazione mazziniana italiana

Francesca Reale è stata eletta all’unanimità presidente della sezione forlivese dell’Associazione mazziniana italiana. L’assemblea della sezione Adriano Casadei di Forlì ha confermato la nomina, scegliendo una figura di riferimento per il sodalizio. La nomina rappresenta un momento importante per l’associazione locale, che prosegue nel suo impegno di promuovere i valori mazziniani e la cultura democratica nella comunità.

