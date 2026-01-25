Nella notte di ieri, poco dopo le 4, un incidente ha coinvolto un'auto che ha attraversato la vetrina del negozio di abbigliamento ‘Barney’ in via Emilia San Pietro, nel centro storico di Reggio. L’automobilista, in stato di ebbrezza, ha causato danni e richiesto l’intervento delle autorità. L’episodio evidenzia i rischi legati alla guida sotto l’influenza e le conseguenze per esercizi commerciali e passanti.

È volato con l’auto dentro il negozio di abbigliamento ‘Barney’, sfondando la vetrina. È successo nella notte di ieri, poco dopo le 4, in via Emilia San Pietro, in pieno centro storico a Reggio. Al volante della vettura, c’era un 26enne italiano, rimasto illeso. Stando a quanto filtra, il giovane era ubriaco ed è stato denunciato dalla polizia locale che è intervenuta per gli accertamenti e rilievi del caso. E nel pomeriggio di ieri, anche i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per verificare eventuali danni strutturali, ma l’edificio è stato dichiarato agibile, coi pompieri che hanno rimosso tutta la vetrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vola con l’auto nel negozio. Ubriaco sfonda la vetrina: "Buttate decine di vestiti"

Ubriaco finisce con l’auto dentro alla vetrina di un negozio in pieno centro / VideoUn incidente si è verificato a Reggio Emilia il 24 gennaio 2026, quando un'auto, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, è finita all’interno del negozio di abbigliamento ‘Barney’, rompendo una vetrina.

Leggi anche: Sfonda la vetrina di un negozio con calci e pugni, poi scappa con la cassa. Arrestato dalla Volante

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Vola con l’auto nel negozio. Ubriaco sfonda la vetrina: Buttate decine di vestiti; Una sbandata in curva, l'auto che si cappotta e vola nel canale: giovane vivo per miracolo; Spaventoso fuori strada: vola per 6 metri, abbatte albero e colonnina del gas: è grave; Pontremoli, vola con l’auto giù dal ponte: 31enne salvo per miracolo.

Camerano – Auto vola fuori strada e si ribalta: ferito estratto dalle lamiereBrutto incidente all’alba di oggi a Camerano (An). Poco dopo le 6:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Campo dell’Aviazione per un’autovettura ribaltata in una scarpata.La squadra di Ancona, ... veratv.it

Pontremoli, vola con l’auto giù dal ponte: 31enne salvo per miracoloPONTREMOLI. Se non è stato un miracolo, quello è comunque l’effetto. Un automobilista vola giù da un ponte con la sua vettura. Rimane nell’abitacolo ma ne esce quasi illeso: certo è che non erano preo ... msn.com

#SmartCar | L'auto non si compra più Il noleggio vola al 30% del mercato Il mercato dell'auto cambia pelle e gli italiani scelgono sempre più l'uso rispetto alla proprietà. Nel 2025, il settore del noleggio ha raggiunto lo storico traguardo del 30% delle imma facebook

Auto elettriche: la Cina vola, l'Italia rischia Auto cinesi, è boom in Italia e in Europa x.com