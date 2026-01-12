Un film e un dibattito sul fine vita con l’ordine dei medici di Firenze

A Firenze, si terrà la proiezione di un film seguita da un dibattito sul tema del fine vita. L’evento, organizzato con l’Ordine dei Medici della città, affronta uno degli argomenti più delicati e complessi della medicina moderna, invitando a riflettere sulle scelte e le responsabilità che riguardano la fine della vita. Un’occasione per conoscere diversi punti di vista e approfondire un tema di grande attualità.

FIRENZE – La proiezione di un film e poi un dibattito aperto su uno dei temi più complessi della medicina contemporanea (e non solo): il fine vita. Mercoledì 28 gennaio, nella sede dell’ Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze, è in programma la visione de Le invasioni barbariche, film del 2003 diretto dal regista Georges-Henri Denys Arcand che racconta la storia di un uomo gravemente malato e del rapporto con il figlio e con un gruppo di amici che gli si stringono attorno negli ultimi momenti della vita, intrecciando temi di amicizia, dignità, cura e scelte personali di fronte alla malattia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

