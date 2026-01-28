Martina Liut nominata direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest

Martina Liut è stata nominata direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest. La ginecologa, che dal 2021 dirige già il reparto di ginecologia e ostetricia all'ospedale Lotti di Pontedera, assume ora un ruolo più ampio. La sua carriera inizia all’Università di Pisa, dove si è laureata nel 2000 e si è specializzata nel 2005.

Martina Liut è la direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest. Ginecologa, dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Lotti di Pontedera, si è laureata all'Università di Pisa nel 2000 e si è specializzata nel 2005. Nel corso degli anni Martina Liut ha effettuato uno specifico percorso formativo sulla chirurgia mini-invasiva e robotica ginecologica ed ha partecipato ad attività di ricerca, inoltre ha ottenuto l'accreditamento relativo alle ecografie in translucenza nucale. E' stata docente a corsi sulle emergenze in sala parto e sulla distocia di spalla.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Asl Toscana nord ovest

Martina Liut assume ufficialmente la guida del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovest.

Jacopo Massei è stato nominato nuovo direttore del dipartimento della Salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Maria Santissima Madre di Dio (a cura di Matteo Liut) Che cos’è la maternità Pare sempre più difficile cogliere nella sua profondità oggi questo vero e proprio servizio alla vita: essere madri significa raccogliere un seme di esistenza e farlo crescere per offrirlo facebook