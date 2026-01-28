Martina Liut nominata direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest

Da pisatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Liut è stata nominata direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest. La ginecologa, che dal 2021 dirige già il reparto di ginecologia e ostetricia all'ospedale Lotti di Pontedera, assume ora un ruolo più ampio. La sua carriera inizia all’Università di Pisa, dove si è laureata nel 2000 e si è specializzata nel 2005.

Martina Liut è la direttrice del Dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest. Ginecologa, dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Lotti di Pontedera, si è laureata all'Università di Pisa nel 2000 e si è specializzata nel 2005. Nel corso degli anni Martina Liut ha effettuato uno specifico percorso formativo sulla chirurgia mini-invasiva e robotica ginecologica ed ha partecipato ad attività di ricerca, inoltre ha ottenuto l'accreditamento relativo alle ecografie in translucenza nucale. E' stata docente a corsi sulle emergenze in sala parto e sulla distocia di spalla.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Asl Toscana nord ovest

Sanità, Martina Liut direttrice del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovest

Martina Liut assume ufficialmente la guida del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovest.

Sanità, Jacopo Massei nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest

Jacopo Massei è stato nominato nuovo direttore del dipartimento della Salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.