Servizio Civile all' Azienda Usl Toscana nord ovest | i posti disponibili in Provincia di Pisa

Fino a mercoledì 8 aprile 2026 è possibile presentare domanda per partecipare alla selezione di 74 posti nel servizio civile all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, nella Provincia di Pisa. Di questi, 24 sono riservati ai giovani con minori opportunità, e il progetto è finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. I progetti presenti dall'Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale, specifica e di tutoraggio. L'elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno le prove selettive) verrà pubblicato sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest nella sezione 'servizio civile' eo 'bandi e concorsi'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari: la replica dell'Azienda Usl Toscana nord ovestIn merito all'intervento della Funzione pubblica Cgil sull'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari, con la richiesta del sindacato di... Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e VcoÉ attivo dal 19 gennaio scorso il nuovo bando del servizio civile regionale volontario. La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Anno 2026; Servizio Civile Universale: pubblicato il bando; SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON COMUNE DI UMBERTIDE; Aperto il Bando Servizio Civile 2026: con AVSI 105 posti in Italia e all’estero. Servizio Civile Universale, aperto il bando per la selezione dei volontari: 54 posti all’ASP di RagusaRagusa, 27 febbraio 2026 - È aperto il bando per la selezione di 54 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale dell'ASP di ... radiortm.it Ti guido al Pronto Soccorso. Servizio civile restribuito all’AslSono 38 i posti messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest per il progetto ECCOMI: ti guido nel Pronto Soccorso, progetto di servizio civile universale che si propone di offrire un ... lanazione.it Servizio Civile 2026, ad Avezzano 20 posti disponibili per giovani volontari https://www.terremarsicane.it/servizio-civile-2026-ad-avezzano-20-posti-disponibili-per-giovani-volontari/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #RedazioneNews - facebook.com facebook Servizio civile universale in Anpas, 184 posti disponibili in Piemonte. Possibilità nel soccorso sanitario, nell'assistenza e nell'inclusione #ANSA x.com