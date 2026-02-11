UE assume | 1490 posti da funzionario AD5 con stipendio di oltre 5500 euro requisiti e scadenze del concorso

L’Unione Europea ha pubblicato il bando per 1490 posti da funzionario AD5. Si cercano candidati con determinati requisiti, e le domande si devono presentare entro le scadenze stabilite. Lo stipendio si aggira oltre i 5500 euro al mese. È un’opportunità concreta per chi vuole lavorare in Europa e ha le qualifiche richieste.

L'Unione Europea ha lanciato un ambizioso piano di assunzioni, aprendo le porte a 1490 nuovi funzionari di livello AD5. Il concorso, con una retribuzione mensile lorda di circa 6100 euro (circa 5500 euro netti), rappresenta un'opportunità significativa per i laureati triennali europei interessati a una carriera nelle istituzioni comunitarie. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 10 marzo 2026. L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato il bando, il numero EPSOAD42726, lo scorso 5 febbraio 2026. L'obiettivo è creare una solida riserva di candidati pronti a supportare le diverse istituzioni dell'Unione Europea nelle loro attività quotidiane.

