Ascolti tv mercoledì 25 marzo | Morgane 5 Vanina 2 Le Iene

Mercoledì 25 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso il programma “Morgane 5”, che ha ottenuto i risultati più alti in termini di spettatori. Al secondo posto si colloca “Vanina” con due ascolti riportati, mentre “Le Iene” ha registrato un numero inferiore di ascolti rispetto agli altri programmi. I dati sono stati raccolti dall’auditel e riguardano la serata di ieri.

Ascolti tv mercoledì 25 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 25 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Morgane 5. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Vanina 2. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 25 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 25 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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