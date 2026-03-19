Ascolti tv mercoledì 18 marzo | Morgane 5 Vanina 2 Stasera tutto è possibile

Mercoledì 18 marzo 2026, in prima serata, su Rai 1 è stato trasmesso il quinto episodio di Morgane, mentre su Canale 5 è stato seguito da due milioni di spettatori Vanina. La trasmissione Stasera tutto è possibile è stata invece vista da un pubblico più ampio, con un ascolto superiore rispetto agli altri programmi della serata. I dati sugli ascolti tv sono stati diffusi dall'azienda di rilevazione.

Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Morgane 5. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Vanina 2. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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