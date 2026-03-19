Ascolti TV | Mercoledì 18 Marzo 2026 Vince STEP 15.8% sempre male Vanina 13.8% flop Morgane 10.1%

Nella serata di mercoledì 18 marzo 2026, su Rai1, il programma Morgane – Detective Geniale 5 ha attirato 1.539.000 spettatori. La gara tra i programmi televisivi ha visto il successo di STEP con il 15,8% di share, mentre Vanina ha ottenuto il 13,8% e Morgane si è fermata al 10,1%.

Nella serata di ieri, mercoledì 18 marzo 2026, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 5 interessa 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.002.000 spettatori pari al 15.8%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.300.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 402.000 spettatori (3.2%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 642.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Champions League – Liverpool-Galatasaray ottiene 818. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 18 Marzo 2026. Vince STEP (15.8%), sempre male Vanina (13.8%), flop Morgane (10.1%) Articoli correlati Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP vola al 16.8%, male Vanina 13.4%, flop il film su Cocciante 10.5%Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, Il mio nome è Riccardo Cocciante su Rai1 ha raccolto 1. Ascolti TV | Mercoledì 4 Marzo 2026. STEP parte col botto (16.8%), male Vanina (13.4%), flop il film su Cocciante (10.5%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una selezione di notizie su Ascolti TV Mercoledì 18 Marzo 2026... Temi più discussi: Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 18 Marzo, in prima serata; Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 18 marzo in prima serata. Ascolti tv ieri 18 marzo, chi ha vinto tra Morgane-Detective Geniale e Vanina: i dati in aggiornamentoI dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo: su Rai1 è andata in onda la fiction Morgane-Detective Geniale, mentre su Canale 5 la seconda ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 18 marzo: Morgane 5, Vanina 2, Stasera tutto è possibileAscolti tv 18 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it La mia opinione sulla prima puntata del #GFVip Nonostante gli ascolti tiepidi io vi dico che la puntata di ieri sera ha battuto tutte le puntate delle ultime edizioni! È tornata Ilary, il GF è proprio fatto per lei, ed è tornata la caciara, l'ironia, la leggerezza, il divertime - facebook.com facebook Ma a prescindere dalle polemiche, come sono andati gli ascolti della messa cantata di Meloni da Porro x.com