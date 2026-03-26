Ascolti tv del 25 marzo Stefano De Martino raddoppia l’appuntamento

Il 25 marzo, gli ascolti televisivi del mercoledì sera vedono Stefano De Martino protagonista, con la sua presenza in diversi programmi. La sua partecipazione è stata significativa, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sera si è svolta con il suo coinvolgimento in più appuntamenti, consolidando così la sua presenza in prima serata.

Il mercoledì sera televisivo è dominato da Stefano De Martino che ritroviamo dappertutto. E di solito non delude mai i suoi fan. Così, anche il 25 marzo su Rai 1 lo abbiamo visto condurre nell’access prime time Affari Tuoi, in uno scontro diretto con Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Poi in prima serata De Martino si è spostato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, trasmissione con la quale ha un grandissimo successo. Canale 5 ha risposto come di consueto con una nuova puntata della fiction con Giusy Buscemi, Vanina – Un vicequestore a Catania 2. Su Rai 1 è andato in onda Morgane, Detective geniale 5 e su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato di Nessy Guerra, una mamma che rischia il carcere. 🔗 Leggi su Dilei.it

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