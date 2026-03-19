Il 18 marzo, la televisione italiana ha visto Stefano De Martino protagonista della prima serata, dopo aver raddoppiato la sua presenza in diverse fasce orarie. Nella prima parte della serata, ha condotto su Rai 1 il programma di intrattenimento Affari Tuoi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha guidato La Ruota della Fortuna. Entrambi i conduttori si sono sfidati a colpi di ascolti televisivi.

Stefano De Martino domina la serata televisiva del mercoledì. Prima su Rai 1 conduce nell’access prime time il solito appuntamento con Affari Tuoi dove sfida a colpi di share il rivale Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. Poi passa su Rai 2 dove intrattiene il pubblico con Stasera tutto è possibile. In prima serata De Martino si è trovato come sempre a fare i conti con Giusy Buscemi che su Canale 5 è la protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania 2. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato della scomparsa della piccola Kata. Mentre su Rai 1 è tornata la fiction Morgane, Detective geniale con la quinta stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 18 marzo, Stefano De Martino raddoppia e conquista la prima serata

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